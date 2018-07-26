«Зенит» отдал нападающего Полоза на год в «Рубин»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Полоз проведет ближайший сезон в казанском «Рубине». Об этом сообщили в пресс-службе петербургской команды.

Форвард перешел в состав «рубиновых» на правах аренды. Его отдали на период сезона Российской футбольной премьер-лиги 2018/19.

Полоз присоединился к сине-бело-голубым летом 2017 года. В «Зените» он сыграл 31 матч, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Футболист также выступал за столичный «Локомотив» и «Ростов». За национальную сборную он провел 15 матчей, забив два гола.

Накануне петербургский клуб расторг контракт с Артуром Юсуповым. В составе «Зенита» он играл с 2015 года.

В первом туре РФПЛ сезона 2018/19 сине-бело-голубые сыграют с «Енисеем». Встреча состоится в Тюмени 29 июля в 14:00.