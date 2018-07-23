«Зенит» за выход в Лигу Европы сразится с «Дунайска Стредой» или минским «Динамо»

Словацкий клуб «Дунайска Стреда» и минское «Динамо» стали возможными соперниками петербургского «Зенита» за выход в групповой этап Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в понедельник, 23 июля.

Зарубежные команды встретятся друг с другом 26 июля и 2 августа. Первый матч победителя пары с «Зенитом» состоится 9 августа. Ответная игра третьего отборочного раунда пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 16 августа.

Сине-бело-голубые в минувшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги показали худший результат за десять лет и заняли только пятое место. «Зенит», как и «Уфа», получили право побороться за игру в Лиге Европы через отборочные раунды.

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На минувшей неделе петербуржцы провели два товарищеских матча в рамках подготовки к новому сезоне. «Зенит» обыграл «Дженоа» со счетом 3:2, матч с миланским «Интером» завершился со счетом 3:3.

В первом туре РФПЛ сезона 2018/19 сине-бело-голубые сыграют с «Енисеем». Встреча состоится в Тюмени 29 июля в 14:00.