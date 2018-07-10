Юрий Жирков завершил карьеру в сборной России по футболу

Полузащитник Юрий Жирков заявил, что больше не будет выступать за сборную России по футболу. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Футболист петербургского «Зенита» сказал, что у него больше нет сил «играть на таком уровне». Жирков отметил, что это в том числе связано с травмой, которую он получил в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу против Испании.

«Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска», – отметил полузащитник.

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Жирков поблагодарил всех напарников по команде, тренеров и болельщиков. «Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», – добавил он.

Впервые полузащитник выступил за российскую сборную в 2005 году. С командой он завоевал бронзовые медали Чемпионата Европы 2008 года. За сборную Жирков провел 87 матчей, забив два гола.

После поражения от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 о завершении выступлений за национальную сборную объявил полузащитник Александр Самедов, а защитник Сергей Игнашевич – о завершении карьеры в целом.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Во вторник, 10 июля, в матче 1/2 финала на стадионе «Зенит-арена» играют сборные Франции и Бельгии. В субботу, 14 июля, в Петербурге пройдет матч за третье место, который начнется в 17:00.