Криштиану Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус»

Нападающий Криштиану Роналду, игравший за клуб «Реал Мадрид», перешел в итальянский «Ювентус». Об этом сообщила пресс-служба испанской команды.

Сумма трансфера в настоящее время не называется. Ранее итальянские СМИ оценивали переход игрока примерно в 100 млн евро. По неподтвержденной информации, пятикратный обладатель «Золотого мяча» будет получать по 30 млн евро в год.

Форвард поблагодарил игроков и болельщиков «Реала», в котором он выступал с 2009 года.

Читайте также:

Роналду раскритиковал газон на «Зенит-арене»

«К клубу и городу у меня есть только огромная благодарность. Я хочу поблагодарить всех за любовь, которую я получил. Тем не менее я считаю, что настало время открыть новый этап в жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня», – заявил Роналду.

Нападающий стал лучшим бомбардиром в истории испанской команды. За 438 матчей он забил 451 год. Роналду четыре раза выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, в том числе в минувшем сезоне.

В июне футболист вместе со сборной Португалии выступал на Чемпионате мира в России. Команда уступила сборной Уругвая в 1/8 финала мундиаля.