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После ЧМ-2018 в Петербурге построят пять футбольных центров

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© Фото: pixabay.com

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Чиновники не раскрыли сроки строительства и стоимость проектов.

Власти Петербурга в ближайшие несколько лет построят пять футбольных центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по физической культуре и спорту Павла Белова.

Один из спортивных центров появится на проспекте Ветеранов, его возведут за счет городского бюджета по адресной инвестиционной программе.

Еще четыре комплекса построят за деньги инвесторов. Три из них откроют в Приморском районе, еще один – во Фрунзенском. Чиновники не раскрыли сроки строительства и стоимость проектов.

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Тренировочные базы, созданные к Чемпионату мира по футболу в в Пушкинском, Петродворцовом и Курортном районах, уже передали государственным центрам физкультуры и спорта. Заниматься в них смогут дети и взрослые.

Эксперты не раз отмечали, что развитие футбола в России находится на недостаточно высоком уровне. В именитых российских клубах зачастую делают ставку на уже состоявшихся игроков или иностранных футболистов.

В настоящее время в Петербурге работает более 7,2 тыс. физкультурно-оздоровительных объектов. Согласно данным за 2017 год, спортом и физкультурой занимаются 39,6% петербуржцев в возрасте от 3 до 79 лет. Власти намерены увеличить это число к 2030 году до 50%.

Ранее Министерство финансов РФ решило значительно сократить расходы на спорт. В период до 2021 года траты снизятся с 64,8 млрд до 29,9 млрд рублей.

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