  • 7 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 63.2308  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.8906  
Нефть($) 06.07.2018 77.09 0.63
Нефть(p) 06.07.2018 4806.03 +14.43

Бразилия вылетела с ЧМ-2018 после поражения от Бельгии

Автор:


© Фото: Getty Images / Официальный сайт FIFA

Темы дня

Первый мяч во встрече бразильцы забили в свои ворота.

В Казани закончился матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии. Победу со счетом 2:1 одержали бельгийские футболисты.

На 13-й минуте встречи бразильский полузащитник Фернандиньо после подачи углового срезал рукой мяч в ворота своей сборной. Через 18 минут счет увеличил бельгиец Кевин Де Брюйне, который удачно завершил контратаку.

Единственный гол сборной Бразилии удалось забить только на 76-й минуте. Ренато Аугусто точно пробил головой после навеса Коутинью из центральной зоны.

Читайте также:

Миллионного посетителя фан-зоны на Конюшенной встретили с подарками

В полуфинале Бельгия встретится со сборной Франции, которая 6 июля выиграла поединок с Уругваем. Игра пройдет 10 июля в 21:00 на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге. В ночь с 10 на 11 июля метро Северной столицы специально для болельщиков будет работать до 03:00.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Матч 1/4 финала Россия – Хорватия пройдет в Сочи 7 июля. Начало игры в 21:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    День Достоевского – 2018: программа литературного праздника в Петербурге

    Экскурсии, спектакли, квесты и даже сеанс психотерапии терапии – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самом интересном, что пройдет Северной столице 7 июля в честь Федора Михайловича.

    читать далее →

    Тишина и покой: топ-5 кафе и магазинов Петербурга с читальными залами

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно бесплатно почитать журналы или современную литературу.

    читать далее →

    Быстрее, выше, сильнее: спортивные памятники в Петербурге

    В Северной столице есть много памятников, на лишь некоторые из них посвящены спорту. «Санкт-Петербург.ру» посмотрел, каких выдающихся деятелей увековечили в скульптурах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Дух советской эпохи: топ-5 зданий в стиле «сталинский ампир» в Петербурге

    Перед тем, как Никита Хрущев объявил в СССР борьбу с архитектурными излишествами, в стране возводили изумительно красивые и помпезные здания, которые символизировали монументальность страны. «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие образцы «сталинского ампира» в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы
    27.06.18
    Как устанавливается видеонаблюдение?
    14.06.18
    Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram