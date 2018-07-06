Бразилия вылетела с ЧМ-2018 после поражения от Бельгии

В Казани закончился матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии. Победу со счетом 2:1 одержали бельгийские футболисты.

На 13-й минуте встречи бразильский полузащитник Фернандиньо после подачи углового срезал рукой мяч в ворота своей сборной. Через 18 минут счет увеличил бельгиец Кевин Де Брюйне, который удачно завершил контратаку.

Единственный гол сборной Бразилии удалось забить только на 76-й минуте. Ренато Аугусто точно пробил головой после навеса Коутинью из центральной зоны.

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В полуфинале Бельгия встретится со сборной Франции, которая 6 июля выиграла поединок с Уругваем. Игра пройдет 10 июля в 21:00 на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге. В ночь с 10 на 11 июля метро Северной столицы специально для болельщиков будет работать до 03:00.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Матч 1/4 финала Россия – Хорватия пройдет в Сочи 7 июля. Начало игры в 21:00.

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