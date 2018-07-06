Французы обыграли сборную Уругвая в четвертьфинале ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде завершился четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Франции. Игра завершилась со счетом 0:2.

Первый гол забил французский защитник Рафаэль Варан. Он удачно пробил головой после навеса Антуана Гризманна со штрафного.

Второй раз ворота уругвайцев поразил уже сам Гризманн. Нападающий издали ударил по мячу, который голкипер Фернандо Муслера по ошибке пропустил между рук.

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В полуфинале, который состоится 10 июля в 21:00 на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге, Франция встретится с победителем матча Бразилия – Бельгия. Игра начнется 6 июля в 21:00.

В ночь с 10 на 11 июля метро Петербурга специально для болельщиков будет работать до 03:00.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Матч 1/4 финала Россия – Хорватия пройдет в Сочи 7 июля. Начало игры в 21:00.

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