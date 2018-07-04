СКА продлил контракт с 24-летним форвардом Барабановым

Петербургский хоккеист Александр Барабанов продлил контракт с клубом СКА. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Нападающий продолжит играть в составе армейцев с берегов Невы на протяжении еще двух лет. Контракт с 24-летним игроком рассчитан до конца сезона 2019/20.

Свою карьеру Барабанов начал в клубе «СКА-1946» в 2010 году. Позднее он выступал за «ВМФ-Карелия», который в настоящее время называется «СКА-Нева». За основную команду он дебютировал в сезоне 2013/14.

Читайте также:

Главным тренером СКА стал Илья Воробьев

Форвард в 2015 году стал серебряным призером Чемпионата России, а через два года – чемпионом. Барабанов дважды был обладателем Кубка Гагарина, на Олимпийских играх 2018 года завоевал золотую медаль.

Всего в КХЛ форвард провел 210 матчей, набрав 86 очков.

Ранее петербургский клуб подписал нападающего Наиля Якупова, который прежде выступал в НХЛ, а в 2012 году был первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. За 350 матчей в НХЛ он набрал 136 очков.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.