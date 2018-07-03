Бывший первый номер драфта НХЛ Наиль Якупов перешел в СКА

Руководство хоккейного клуба СКА заключило контракт с нападающим Наилем Якуповым из НХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Якупов будет играть за петербургских армейцев на протяжении двух сезонов. Контракт с форвардом действует до окончания сезона 2019/20.

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Нападающий дебютировал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз» в январе 2013 года, перед этим на драфте он был выбран под первым номером. Позднее Якупов играл в «Нефтехимике» в КХЛ, «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.

За 350 матчей в Национальной хоккейной лиге он набрал 136 очков. Также Якубов был бронзовым призером юниорского чемпионата мира, бронзовым и серебряным призером молодежного чемпионата мира.

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