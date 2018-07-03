В Петроградском районе открыли филиал чеченского клуба единоборств «Ахмат»

В Петроградском районе Петербурга открыли филиал клуба единоборств «Ахмат». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Клуб на Инструментальной улице рассчитан на 120 человек, там ведут занятия по тайскому боксу, джиу-джитсу, борьбе и другим видам спорта. По словам Кадырова, «Ахмат» в первую очередь даст возможность приобщить к физкультуре детей-сирот и воспитанников детских домов.

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«Я убежден, что у филиала большое будущее. Периодически для проведения мастер-классов в Петербург будут выезжать звезды мирового спорта», – подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни добавил, что дружеские связи между Северной столицей и Грозным крепнут с каждым днем. Он отметил, что ранее во время визита губернатора Георгия Полтавченко в чеченскую столицу была открыта улица Санкт-Петербургская.

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