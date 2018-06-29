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Семь «зенитовцев» вошли в список 33 лучших футболистов сезона в РФПЛ

Автор:

Александр Кокорин
© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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В прошедшем сезоне петербургский клуб занял пятое место в Чемпионате России..

Семеро футболистов петербургского «Зенита» вошли в список 33 лучших игроков прошедшего сезоне Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на анкету Российского футбольного союза.

Одними из лучших признали вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева, защитников Игоря Смольникова и Бранислава Ивановича, полузащитников Далера Кузеява и Юрия Жиркова, а также нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбу.

Весь список игроков:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринату Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).

Правые защитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников («Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»).

Правые центральные защитники: Соломон Кверквелия («Локомотив»), Василий Березуцкий (ЦСКА), Бранислав Иванович («Зенит»).

Левые центральные защитники: Андреас Гранквист («Краснодар»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»).

Левые защитники: Доменико Кришито («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Опорные полузащитники: Игорь Денисов («Локомотив»), Фернанду («Спартак»), Понтус Вернблум (ЦСКА).

Правые полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»).

Центральные полузащитники: Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»).

Левые полузащитники: Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Квинси Промес («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»).

Правые нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

Левые нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Луиз Адриану («Спартак»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

По итогам минувшего сезона «Зенит» занял пятое место, что стало худшим результатом за последние десять лет. Чемпионом стал московский «Локомотив», на втором месте оказался ЦСКА, а «Спартак» – на третьем.

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