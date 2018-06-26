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Сборная Перу в матче с Австралией выиграла со счетом 2:0

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© Фото: Нина Зотина / РИА «Новости»

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Победа стала для команды первой на Чемпионате мира с 1978 года.

Сборная Перу выиграла в матче против Австралии на Чемпионате мира по футболу. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

Первый мяч забил нападающий Андре Каррильо. Его гол стал первым для сборной Перу на Чемпионате мира с 1982 года. Вторым ворота Австралии поразил Поло Герреро.

Футболисты из Перу в матче в Сочи установили еще одно достижение. Победа над Австралией стала первой с 1978 года.

Сборная Перу по итогам трех матчей заняла третье место в группе C и выбыла с ЧМ-2018. Австралийцы с одним баллом оказались четвертыми.

Их соперники, сборные Франции и Дании, сыграли вничью в Москве. Обе команды не смогли ни разу попасть по воротам.

В Петербурге 26 июня пройдет матч между Нигерией и Аргентиной. Из-за этого в городе продлят работу автобусов, а Троицкий мост разведут позже обычного.

После матча между Аргентиной и Нигерией на «Зенит-арене» пройдет 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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