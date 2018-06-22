Швейцария обыграла Сербию на последних минутах матча в Калининграде

Сборные Сербии и Швейцарии провели в Калининграде матч в рамках Чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 1:2.

Уже на 5-й минуте встречи нападающий сборной Сербии Александар Митрович точным ударом поразил ворота швейцарцев. Его гол стал единственным в первом тайме.

Отыграться игрокам из Швейцарии удалось лишь на 52-й минуте. Полузащитник Гранит Джака мощно ударил из-за пределов штрафной, точно попав в дальний угол. Точку в матче поставил Джердан Шакири на 90-й минуте, попав в ворота сербов.

В стартовом составе сборной Сербии был защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович.

По итогам второго тура группового раунда сербские футболисты набрали три очка. На счету сборной Швейцарии – четыре очка.

ЧМ-2018 проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. В пятницу, 22 июня, на стадионе «Зенит-арена» встретились сборные Бразилии и Коста-Рики. Матч завершился со счетом 2:0.

Позднее в Волгограде сыграли сборные Нигерии и Исландии. Победу со счетом 2:0 одержали нигерийские футболисты.

Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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