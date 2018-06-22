Сборная Нигерии выиграла у Исландии в Волгограде

В Волгограде завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Исландии. Победу одержали нигерийские футболисты со счетом 2:0.

Первый мяч во встрече забил нападающий Ахмед Муса. Он поразил ворота соперника на 49-й минуте. Ближе к концу матча ему удалось оформить дубль. Точную атаку Муса провел на 75-й минуте.

По итогам двух раундов группового этапа ЧМ-2018 Нигерия набрала три очка, она занимает вторую строчку в группе D. Сборная Исландии получила лишь одно очко. Лидером группы стала Хорватия, одержавшая две победы.

Ранее сборная Бразилии выиграла у Коста-Рики в матче, который прошел на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге. Бразильцы забили в дополнительное время два безответных мяча.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Расписание матчей в Петербурге: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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