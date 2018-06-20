Россия вышла в плей-офф ЧМ-2018 после победы Уругвая на Саудовской Аравией

Сборная Уругвая обыграла футболистов из Саудовской Аравии во втором раунде группового этапа Чемпионата мира по футболу. Команда победила со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече, которая прошла в Ростове-на-Дону, забил Луис Суарес. Он поразил ворота Саудовской Аравии на 23-й минуте.

Победа Уругвая обеспечила выход в 1/8 финала ЧМ-2018 не только себе, но и российским футболистам. В последний раз в истории России отечественная сборная выходила в плей-офф турнира в 1986 году.

В настоящее время сборные России и Уругвая набрали по шесть очков. Команды 25 июня встретятся на стадионе в Самаре.

Накануне, 19 июня, россияне на стадионе «Зенит-арена» обыграли сборную Египта со счетом 3:1. Ранее сборной РФ удалось победить в матче против Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Читайте также:

«Зенит-арена» установила новый рекорд посещаемости во время матча Россия – Египет

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.