Сборная Сенегала выиграла в матче с Польшей со счетом 2:1

В Москве на стадионе «Спартак» завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Польши и Сенегала. Игрокам из Африки удалось победить со счетом 2:1.

Польский футболист Тиаго Сионек на 37-й минуте случайно попал в свои ворота. На 60-й минуте счет увеличился после удара, который сделал М’Байе Ньянг.

Сборной Польши удалось отыграть один мяч на 86-й минуте. Ворота сенегальцев поразил Гжегож Крыховяк.

В Петербурге во вторник, 19 июня, состоится матч между сборными России и Египта. Он начнется на «Зенит-арене» в 21:00. Крышу стадиона, несмотря на усилившийся ветер, не будут закрывать на время игры.

После важнейшей игры с Египтом метро и трамваи №19, 48 и 48А (следуют по улице Савушкина от стадиона к станции метро «Черная речка», – прим. ред.) будет работать до двух часов ночи, десять автобусных маршрутов (№8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154) будут развозить болельщиков до трех часов

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Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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