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Уткин перестал комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале (ВИДЕО)

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© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

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Знаменитый комментатор не стал объяснять, почему принял такое решение.

Спортивный журналист Василий Уткин прекратил комментировать матчи Чемпионата мира по футболу на Первом канале. Об этом он заявил в видео, которое опубликовал на своем канале YouTube-канале.

По словам Уткина, решение связано с «обстоятельствами». Журналист не стал объяснять причины, попросив уважать право на частную жизнь. «Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, благодарностью», – подчеркнул он.

Уткин добавил, что продолжит говорить о Чемпионате мира «так, как считает нужным», в социальных сетях.

Видео: YouTube / Василий Уткин
 

В пресс-службе Первого канала поблагодарили комментатора за «блестящую работу» на матче сборных Португалии и Испании, который прошел 15 июня. Представители канала попросили не строить конспирологических версий об уходе журналиста, сообщил ТАСС.

Уткин рассказал, что будет работать на Первом канале, за несколько дней до начала ЧМ-2018. Журналист, который годом ранее объявил об окончании работы на телевидении, решил вернуться, потому что мечтал комментировать матчи турнира в России. Он обещал перевести гонорар в Фонд содействия решению проблем аутизма «Выход».

В Петербурге во вторник, 19 июня, состоится матч между сборными России и Египта. Он начнется на «Зенит-арене» в 21:00. Крышу стадиона, несмотря на усилившийся ветер, не будут закрывать на время игры.

После важнейшей игры с Египтом метро и трамваи №19, 48 и 48А (следуют по улице Савушкина от стадиона к станции метро «Черная речка», – прим. ред.будет работать до двух часов ночи, десять автобусных маршрутов (№8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154) будут развозить болельщиков до трех часов

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Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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