Сборная Уругвая обыграла Египет со счетом 1:0

В Екатеринбурге завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая. С минимальным преимуществом победили уругвайские футболисты.

Команды завершили встречу со счетом 0:1. Единственный мяч забил защитник Хосе Хименес из «Атлетико Мадрид».

Теперь Уругвай занимает вторую строчку в группе А, уступая сборной России по разнице забитых мячей. Накануне россияне обыграли Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Следующую встречу Россия проведет со сборной Египта. Игра состоится 19 июня в 21:00 на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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