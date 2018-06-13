ЧМ-2026 по футболу состоится в США, Мексике и Канаде

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Решение было принято на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который прошел 13 июня в Москве.

Объединенную заявку поддержало абсолютное большинство участников конгресса – 67%. За проведение Чемпионата мира также боролось королевство Марокко.

Прежде крупнейший футбольный турнир мира проходил в США в 1994 году. Мексика принимала мундиаль дважды – в 1970 и 1986 годах.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Петербурге.

Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

В 2022 году матчи Чемпионата мира пройдут в Катаре.

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