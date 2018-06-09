На станции метро «Международная» провели футбольный матч (ФОТО)

В Петербурге в ночь на 9 июня состоялся футбольный матч на станции метро «Международная». Игра прошла на глубине 65 метров, отметили в пресс-службе метро.

В нем участвовали сотрудники метрополитена и болельщики сборной РФ, в том числе первый заместитель начальника подземки Евгений Козин и глава комитета по печати Сергей Серезлеев.

«Я очень рад приветствовать всех на «Международной» в канун знакового события – Чемпионата Мира по футболу, который совсем скоро начнется в нашей стране и в нашем городе. Эта станция выбрана для проведения нашего товарищеского матча не случайно. В Петербург приедут болельщики со всех концов планеты», – подчеркнул Козин.

Матч завершился со счетом 8:6 в пользу болельщиков.

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