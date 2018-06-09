В Ленинградской области появится футбольный клуб «Ленинградец»

Власти Ленинградской области объявили о создании нового футбольного клуба «Ленинградец». Об этом сообщил ТАСС.

Команду будут создавать с нуля, она будет выступать в Профессиональной футбольной лиге, низшем дивизионе России. Соответствующая заявка уже подана.

Предположительно, в состав команду могут войти игроки клуба «Тосно», который перестал существовать.

ФК «Тосно» перестал существовать из-за финансовых проблем. По словам управляющего партнера компании Fort Group Максима Левченко, спонсора клуба, компания добросовестно выполняла все взятые на себя обязательства, но дальнейшее содержание команды оказалось компании не по карману. Несмотря на громкие заявления чиновников, никто не разделил ответственность с Fort Group.

В сезоне 2017/18 «Тосно» вылетел из премьер-лиги, но завоевал Кубок России, победив в финале курский «Авангард». Из-за невыплаты зарплат и премиальных за победу в Кубке России футболисты подали заявление в прокуратуру.

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