Жирков продлил контракт с «Зенитом» на следующий сезон

Полузащитник Юрий Жирков продлил контракт с футбольным клубом «Зенит». Об этом пресс-служба команды сообщила вечером 9 июня.

Согласно документу, 35-летний игрок будет защищать «Зенит» в следующем сезоне, который начнется в конце июля.

Жирков играет в петербургском клубе с января 2016 года. В составе сине-бело-голубых он провел 67 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

На протяжении своей карьеры Жирков становился чемпионом Российской футбольной премьер-лиги, Английской премьер-лиги в составе «Челси», становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка УЕФА и был претендентом на премию «Золотой мяч».

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