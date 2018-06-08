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Футболисты «Тосно» пожаловались в прокуратуру из-за долгов по зарплате

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© Фото: vk.com/fctosno

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Команда, выигравшая Кубок России, испытывает большие финансовые проблемы.

Игроки, выступавшие за футбольный клуб «Тосно», обратились в прокуратуру с жалобой на руководство клуба. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вратаря Давида Юрченко.

Спортсмены требуют выплатить все долги по зарплате. Юрченко отметил, что телефон гендиректора Вячеслава Матюшенко не отвечает. «Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России», – добавил голкипер.

Ранее нападающий Павел Погребняк также рассказал, что руководство «Тосно» не выходит на связь с командой. «Вообще это вопиющий случай в нашем футболе в преддверии такого грандиозного праздника, как Чемпионат мира. Мы, игроки, настроены решительно. Будем доводить дело до конца. За такие вещи надо наказывать», – передает «Спорт-Экспресс» слова футболиста.

По словам исполнительного директора «Тосно» Леонида Хоменко, руководство начало выплату долгов сотрудникам клуба. «Сейчас идет погашение долгов работникам клуба, а на следующем этапе начнут рассчитываться с игроками», – передает ТАСС слова Хоменко.

«Тосно» в минувшем сезоне выиграло Кубок России, но при этом заняло предпоследнее место в Российской футбольной премьер-лиге. Согласно правилам, клуб должен был перейти в Футбольную национальную лигу. Команда не смогла получить лицензию из-за проблем с финансированием. В настоящее время клуб до 14 июня должен пройти лицензирования для участия в Профессиональной футбольной лиге, третьем по рангу турнире страны.

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