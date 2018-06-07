Эстафета огня Зимней универсиады пройдет в Петербурге 27 октября

Петербург примет эстафету огня Всемирной зимней универсиады 2019 года 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Эстафета огня начнется в России 20 сентября. Она пройдет по 30 городам, последним из которых станет Красноярск, который примет огонь в марте 2019 года.

Маршрут в Северной столице должен пройти по исторической части города, от Васильевского острова через Дворцовый мост и Исаакиевскую площадь до стадиона Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

Огонь будут нести 40 факелоносцев, среди которых будут петербургские атлеты, олимпийские чемпионы, деятели искусства и волонтеры.

Всемирная зимняя универсиада состоится в Красноярске с 2 по 12 мая 2019 года. В соревнованиях будут участвовать представители более 50 стран.

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