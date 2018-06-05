Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией

Сборная России сыграла вничью со сборной Турции в контрольном товарищеском матче перед Чемпионатом мира по футболу. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Счет в матче на 35-й минуте открыл Александр Самедов. Его гол оказался единственным в первой половине встречи.

Игрокам сборной Турции удалось сравнять счет на 60-й минуте. Ворота россиян поразил Юнус Малли.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.