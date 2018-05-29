Олимпийский комитет России возглавил Станислав Поздняков

Президентом Олимпийского комитета России (ОКР) стал знаменитый фехтовальщик Станислав Поздняков. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Выборы состоялись в рамках работы Олимпийского собрания. За 44-летнего Позднякова проголосовали 214 человек, его соперник пловец Александр Попов получил лишь 56 голосов.

Станислав Поздняков выигрывал золото Игр в 1992, 1996, 2000 годах. Заслуженный мастер спорта СССР и России многократно становился победителем чемпионатов мира и Европы.

В 2016 году Поздняков стал руководителем Европейской конфедерации фехтования, а также первым вице-президентом ОКР. На Олимпиаде в Пхенчхане через два он был главой российской спортивной делегации.

Ранее комитетом руководил Александр Жуков, он занимал должность с 2010 года. Политик решил не избираться на новый срок из-за работы на основном посту – первого заместителя председателя Государственной думы РФ. Жуков 29 мая отметил, что ОКР за прошедший четырехлетний срок выполнил все обязательства перед атлетами и спортивными федерациями, однако за это время в мире спорта случился не один скандал.

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи. После доклада Макларена российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также в Пхенчхане.

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