Албин раньше времени поздравил Семака с переходом в «Зенит»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин случайно поздравил Сергея Семака с назначением на пост главного тренера футбольного клуба «Зенит». Об этом он написал на своей странице в Instagram, хотя официально решение принято не было.

«Ждем новых побед... Поздравляю», – написал Албин 29 мая под фотографией Семака. Запись вскоре была удалена из социальной сети.

Ранее на возвращение Семака в Петербург намекнула его жена Анна. Она опубликовала фотографии с надписью «Один город – одна команда», которая считается одним из девизов «Зенита», а также фото с граффити «Зенит».

Сергей Семак выступал за петербургскую команду с 2010 по 2013 год. Позднее он завершил карьеру игрока, после чего вошел в тренерский штаб. В 2016 году Семак стал главным тренером «Уфы» и помог клубу впервые в его истории занять шестое место в Чемпионате России.

Итальянский специалист Роберто Манчини покинул пост главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» 13 мая. О своем решении он рассказал перед матчем со «СКА-Хабаровском». Манчини проработал в Петербурге один год.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано»

Фото: spbdnevnik.ru