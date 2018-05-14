Роберто Манчини покинул пост главного тренера «Зенита»

Итальянский специалист Роберто Манчини покинул пост главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит». О своем решении он объявил после матча со «СКА-Хабаровск», который состоялся 13 мая, сообщила пресс-служба команды с берегов Невы.

Манчини заявил, что захотел уйти из «Зенита» около трех месяцев назад. «Хочу подчеркнуть, что инициатива уйти из "Зенита" – исключительно моя. Во многом это связано с семейными обстоятельствами... Это никак не связано с клубом или сборной», – сказал он.

Специалист отметил, что не считает, что он совершал ошибки или принимал неверные решения за прошедший сезон. Манчини добавил, что в настоящее время он еще не достиг договоренностей о работе со сборной Италии.

Манчини возглавил «Зенит» в июне 2017 года. Он сменил Мирча Луческу, который проработал в команде один год.

Вечером 13 мая «Зенит» объявил список кандидатов на пост главного тренера. На место претендуют Сергей Семак, работающий с «Уфой» и ранее игравший в петербургской команде, итальянец Маурицио Сарри («Наполи»), португалец Паоло Фонсека (донецкий «Шахтер»), аргентинцы Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).

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Матч «Зенит» – «СКА-Хабаровск» прошел в рамках заключительного тура Российской футбольной Премьер-лиги. Петербуржцы выиграли со счетом 6:0, четыре мяча забил Александр Ерохин.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» занял пятое место в турнирной таблице, команда получила возможность выступить в Лиге Европы. Победителем Чемпионата России стал московский «Локомотив».