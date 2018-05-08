РФС оштрафовали почти на 2 млн рублей за расизм на «Зенит-арене»

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз за проявление расизма на матче между сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Петербурге и завершился со счетом 1:3.

В пресс-службе организации сообщили, что по итогам расследования и изучения видеоматериалов специалисты подтвердили факт расистских выкриков болельщиков в адрес французских футболистов. РФС придется заплатить 30 тыс. швейцарских франков (почти 1,89 млн рублей, – прим. ред.), сумму определил дисциплинарный комитет ФИФА с учетом «тяжести инцидента и огромного количества вовлеченных в него болельщиков».

О расизме на матче рассказал фотограф Agence France-Presse. Он заявил, что болельщики имитировали обезьяньи звуки в отношении игроков сборной Франции Поля Погба и Усмана Дембеле. Представители команды заявили, что не слышали ничего подобного.

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