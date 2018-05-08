Виктор Файзулин уходит из «Зенита» после матча со «СКА-Хабаровском»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Виктор Файзулин уходит из команды. В пресс-службе сине-бело-голубых сообщили, что матч со «СКА-Хабаровском», назначенный на 13 мая, станет для игрока последним.

Файзулин в воскресенье проведет автограф-сессию на стадионе «Зенит-арена». Она состоится на втором этаже АК «Россия» трибуны С с 11 до 12 часов.

После матча полузащитник сделает круг почета по полю стадиона, чтобы попрощаться с фанатами.

Игрок провел в составе «Зенита» почти десять лет, он выступает за команду с берегов Невы с ноября 2007 года. Файзулин сыграл 228 матчей, забив 26 голов и отдав 31 результативную передачу.

В последний раз он выходил на поле летом 2015 года. В матче против «Динамо» он получил травму колена, из-за чего выбыл на долгий срок.

Вместе с клубом Файзулин три раза становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Матч со «СКА-Хабаровском» будет последним и для Доменико Кришито. Игрок еще зимой объявил, что собирается вернуться в Италию, поэтому не будет продлевать контракт, истекающий летом.

«Мне было бы очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им "спасибо" за их поддержку. Не уверен, что смогу сдержать слезы», — сказал защитник.

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