Сборная РФ по хоккею разгромила французов в первом матче Чемпионата мира

В первом матче Чемпионата мира по хоккею в Дании сборная России обыграла команду Франции. Отечественные спортсмены победили со счетом 7:0.

Счет во встрече, которая прошла в Копенгагене, открыл на восьмой минуте Кирилл Капризов. Через минуту еще одну шайбу забросил Павел Бучневич, а на 11-й минуте голом отличился Евгений Дадонов.

Единственную шайбу во втором периоде забросил Кирилл Капризов. В последней трети матча ворота французов поразили Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артем Анисимов.

Следующий матч для сборной России пройдет 6 мая. Хоккеисты встретятся с командой Австрии.

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