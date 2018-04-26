Сборная России по хоккею уступила финнам в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла сборной Финляндии в рамках вынесенного матча шведского этапа Евротура. Команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьева уступила со счетом 2:3.

Первую шайбу в матче, который проходил в Хельсинки, на 8-й минуте забросил нападающий россиян Станислав Галиев. В середине второго периода счет сравнял Юусо Пуустинен, а в начале третьего Тони Раяла вывел финнов вперед. Сборная РФ смогла отыграться на 56-й минуте благодаря Александру Барабанову.

В серии буллитов лучшими оказались финские хоккеисты. Шайбы забросили Пуустинен и Вели-Матти Савинайнен.

Поражение от сборной Финляндии стало четвертым подряд для Россиян. Под руководством Ильи Воробьева, который заменил Олега Знарка, команда еще ни разу не побеждала.

Отечественные хоккеисты продолжают готовиться к грядущему Чемпионату мира по хоккею. Он пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

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