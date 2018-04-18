«Зенит» вошел в тройку лидеров Чемпионата России после победы над «Динамо»

«Зенит» смог обыграть московское «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура Чемпионата России по футболу. Игроки с берегов Невы выиграли со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил Доменико Кришито, он удачно реализовал пенальти на 58-й минуте. Москвичам удалось сравнять счет за минуту до окончания основного времени — в ворота «Зенита» попал Тони Шунич.

Точку во встрече поставил 17-летний Илья Скроботов. Он забил головой после подачи Леандро Парадеса в добавленное время.

В настоящее время на счету петербургской команды 48 очков. После победы над «Динамо» «Зенит» оказался на третьей строчке турнирной таблицы. От «Локомотива», лидера чемпионата, клуб отстает на семь очков, от «Спартака» – на два очка.

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