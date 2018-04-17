Дацюк останется в СКА еще на один год

Нападающий СКА Павел Дацюк продлил контракт с петербургским клубом. Форвард останется в Северной столице еще на год, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем Twitter-аккаунте.

Представитель игрока отметил, что сейчас Дацюк готовится с национальной сборной к предстоящему Чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Российский хоккеист, которому в июле исполнится 40 лет, выступает за СКА с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча за петербургских армейцев, забросил 12 шайб и сделал 30 результативных передач.

Дацюка три раза признавали лучшим нападающим оборонительного плана в НХЛ, где он выступал за «Детройт Ред Вингс». Вместе с клубом игрок дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Со СКА в прошлом сезоне нападающий выиграл Кубок Гагарина.

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