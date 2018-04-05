Болельщиков на матч «Зенита» и «Краснодара» 7 апреля доставят бесплатные автобусы

В Петербурге в день футбольного матча между «Зенитом» и «Краснодаром», 7 апреля, запустят 85 бесплатных автобусов-шаттлов для болельщиков.

Транспорт будет ходить в сторону «Зенит-арены» с 14:00 до 16:30, момента начала игры, а также на протяжении двух часов после встречи в обратном направлении, сообщили в «Пассажиравтотрансе».

Зрители смогут проехать на автобусах S3 от метро «Петроградская» и S4 от «Выборгской» до автостанции «Крестовский остров».

На маршруте S6 от «Чкаловской» можно добраться до Спортивной улицы. С 14:00 до 15:30 автобусы будут ходить по удлиненной трассе до парковки у «Сибур Арены».

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