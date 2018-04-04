СКА проиграл ЦСКА и потерял преимущество в серии Кубка Гагарина

Петербургский СКА не смог обыграть ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Встреча, которая прошла 4 апреля в столице России, завершилась со счетом 1:2.



В первом периоде игроки не смогли забросить ни одной шайбы. Первым результативным броском на 34-й минуте отличился Вячеслав Войнов из СКА.



Ответная шайба в ворота петербуржцев залетела в самом начале третьего периода. Ее забросил Мэт Робинсон. Через две минуты гол сделал Валерий Ничушкин, установивший окончательный счет в матче.



По количеству побед столичные армейцы сравнялись со СКА – 2:2. Серия розыгрыша Кубка Гагарина продолжится в Петербурге в пятницу, 6 апреля.

Прошлая встреча команд завершилась уверенной победой команды из Северной столицы. Петербургские хоккеисты забросили пять шайб, а столичные игроки поразили ворота соперника только дважды.

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