Легенда биатлона Бьорндален завершил карьеру

Звезда биатлона Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры. Восьмикратный олимпийский чемпион рассказал о своем решении на пресс-конференции в Осло.

Бьорндален заявил, что хотел бы выступать еще несколько лет, но летом 2017 года у него возникли проблемы с сердцем. На Олимпийских играх в Пхенчхане 44-летний биатлонист не присутствовал в качестве спортсмена.

В марте 2018 года он отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и в Ханты-Мансийске. Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Бонтан не назвал причину его решения.

Бьорндален выступал на мировом уровне с 1993 года. За историю чемпионатов мира Бьорндален выиграл наибольшее количество золотых медалей, на его счету 20 побед. Также он стал единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону.

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