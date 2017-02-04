Путинцева и Младенович поборются за титул Ladies Trophy в финале

В субботу, 4 февраля, в полуфинальных матчах Международного теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy в финальную стадию вышли Юлия Путинцева (Казахстан) и Кристина Младенович (Франция).

Младенович обыграла в полуфинальном матче единственную оставшуюся на этапе россиянку Наталью Вихлянцеву в тяжелейшем треметровом матче со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Наталья в первом сете чувствовала себя очень уверена и как результат вела по счёту. Однако же во втором почувствовала себя хуже и даже взяла медицинский тайм-аут.



"В первом сете моя соперница действовала отлично, била по мячу мощно и глубоко. Мы не так хорошо знаем Наталью в туре, не знаем, чего от нее тактически ожидать. Но она отличная теннисистка, у нее огромный потенциал. Что касается моего возможного участия сразу в двух финалах, парном и одиночном, то, думаю, у меня хватит сил", - сказала француженка после матча.



Во втором полуфинале Путинцева не пустила дальше по сетке пятую ракетку мира и вторую сеяную на турнире словачку Доминику Цибулкову. Путинцева вышла вперед со счетом 3:6, 6:4, 6:4. В решающей партии Путинцева уступала 2/4, но смогла, как и в концовке четвертьфинального матча, взять четыре гейма подряд и одержать победу.

"Я никогда не сдаюсь. Стараюсь навязать свой стиль. Да и проигрывать не люблю", - прокомментировала свою упорную победу Путинцева, добавив, что ей помогли зрители, которые очень сильно поддерживали в отличие от предыдущего матча, где зрительский перевес был в сторону петербурженки Светланы Кузнецовой.

"Мне сегодня было очень приятно что люди болели за меня. И сильно аплодировали, когда я выигрывала очко", - сказала теннисистка. На финал Путинцева не ставит себе высоких целей, ее план - наслаждаться игрой и постараться навязать свой стиль игры сопернице. "Получится побелить отлично. Не получится нечего страшного сделаю свои выводы. Главное набирать опыт", - отметила Путинцева перед финальной игрой.



В воскресение финал индивидуального зачета состоится в 16:00 на корте Сибур Арены между Кристиной Младенович и Юлией Путинцевой. До этого также зрителей ждет финал парного турнира и интересный матч легенд тенниса.