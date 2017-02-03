  • 5 Февраль 2017
USD 04.02.2017 59.3137 -0.6721
USD ММВБ 20:17 58.95950  
EUR 04.02.2017 63.8156 -0.9151
EUR ММВБ 20:17 63.5030  
Нефть($) 04.02.2017 56.72 0.18
Нефть(p) 04.02.2017 3364.27 -27.33

Наталья Вихлянцева вышла в полуфинал Ladies Trophy

Автор:


© Фото: предоставлено пресс-центром турнира

Темы дня

В полуфинале теннисного турнира Вихлянцева сразится с француженкой Кристиной Младенович.

После игрового дня четвертьфиналов St. Petersburg Ladies Trophy единственной россиянкой, прошедшие дальше по турнирной сетке, осталась Наталья Вихлянцева. Она прошла в следующий круг турнира без боя, так как ее соперница в четвертьфинальной игре - четвертая ракетка мира Симона Халеп - снялась с матча из-за травмы колена. Остальные россиянки Елена Веснина и Светлана Кузнецова уступили своим оппонентам и не смогли пробиться в полуфинал турнира.

Вторая сеянная ракетка на турнире Доминика Цибулкова (Румыния) обошла Веснину со счетом 6:3, 6:3. Она очень уверенно себя чувствовала на корте, и сама великолепно оценивает свою форму и проведенный матч: «Я показала очень надежный теннис, свободно била по мячу и в нужный момент отдавала инициативу». Также теннисистка отмечает, что свой первый титул она выиграл в Москве на Кубке Кремля и, безусловно, хочет, чтобы оба российских трофея - Москвы и Петербурга - были в ее копилке.

Юлия Путинцева (Казахстан) обыграла в тяжелейшем трехметровом матче любимицу петербургской публики Светлану Кузнецову со счетом 6:3, 6:7, 7:5. «Я очень нервничала, и когда могла победить во втором сете, упустила момент с первого раза завершить матч. Но рада, что все завершилось в мою пользу, - комментирует матч Путинцева. - Завтра против Цибулковой я постараюсь показать свой лучший теннис».

В матче между француженкой Кристиной Младенович и прошлогодней победительницей турнира итальянкой Робертой Винчи первая оказалась сильнее со счетом 6:1, 6:4. За выход в финал Кристина сыграет против россиянки Натальи Вихлянцевой. «Мы уже встречались с Вихлянцевой на корте в прошлом году. Это молодая перспективная теннисистка, и ее выход в полуфинал не случаен, - сказала после игры Младенович. – Она россиянка, поэтому публика будет болеть за нее, но я надеюсь, что меня тоже будет поддерживать моя небольшая группа болельщиков».

В субботу, 4 февраля, пройдут полуфинальные матчи: 14:00 - Наталья Вихлянцева (Россия) - Кристина Младенович (Франция); далее Юлия Путинцева (Казахстан) - Доминика Цибулкова (Словакия).

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm