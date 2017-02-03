Наталья Вихлянцева вышла в полуфинал Ladies Trophy

После игрового дня четвертьфиналов St. Petersburg Ladies Trophy единственной россиянкой, прошедшие дальше по турнирной сетке, осталась Наталья Вихлянцева. Она прошла в следующий круг турнира без боя, так как ее соперница в четвертьфинальной игре - четвертая ракетка мира Симона Халеп - снялась с матча из-за травмы колена. Остальные россиянки Елена Веснина и Светлана Кузнецова уступили своим оппонентам и не смогли пробиться в полуфинал турнира.

Вторая сеянная ракетка на турнире Доминика Цибулкова (Румыния) обошла Веснину со счетом 6:3, 6:3. Она очень уверенно себя чувствовала на корте, и сама великолепно оценивает свою форму и проведенный матч: «Я показала очень надежный теннис, свободно била по мячу и в нужный момент отдавала инициативу». Также теннисистка отмечает, что свой первый титул она выиграл в Москве на Кубке Кремля и, безусловно, хочет, чтобы оба российских трофея - Москвы и Петербурга - были в ее копилке.



Юлия Путинцева (Казахстан) обыграла в тяжелейшем трехметровом матче любимицу петербургской публики Светлану Кузнецову со счетом 6:3, 6:7, 7:5. «Я очень нервничала, и когда могла победить во втором сете, упустила момент с первого раза завершить матч. Но рада, что все завершилось в мою пользу, - комментирует матч Путинцева. - Завтра против Цибулковой я постараюсь показать свой лучший теннис».



В матче между француженкой Кристиной Младенович и прошлогодней победительницей турнира итальянкой Робертой Винчи первая оказалась сильнее со счетом 6:1, 6:4. За выход в финал Кристина сыграет против россиянки Натальи Вихлянцевой. «Мы уже встречались с Вихлянцевой на корте в прошлом году. Это молодая перспективная теннисистка, и ее выход в полуфинал не случаен, - сказала после игры Младенович. – Она россиянка, поэтому публика будет болеть за нее, но я надеюсь, что меня тоже будет поддерживать моя небольшая группа болельщиков».



В субботу, 4 февраля, пройдут полуфинальные матчи: 14:00 - Наталья Вихлянцева (Россия) - Кристина Младенович (Франция); далее Юлия Путинцева (Казахстан) - Доминика Цибулкова (Словакия).