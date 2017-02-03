Легенда мирового тенниса, финалистка ушедшего Australian Open 2017 американка Винус Уильямс в Петербурге на Международном теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy не смогла одержать победу в своем первом матче второго круга против француженки Кристины Младенович. Она проиграла со счетом 3:6, 1:6.
«Могу сказать, что соперница заслужила победу. Она играла прекрасно, здорово подавала первую, да и вторую — как первую», - прокомментировала свое поражение после матча Уильямс, добавив, что вообще провела не самый лучший матч в своей жизни. Также Винус объяснила, что чувствовала определенную боль в ногах. Так что сейчас немного побаиваивается резких передвижений по корту.
Тем не менее теннисистка не столь расстроена. Рассказала, что теперь сможет посмотреть достопримечательности Петербурга, а может, в следующем году приедет на турнир с сестрой - первой ракеткой мирового зачета Сереной Уильямс.
В четвертый день турнира закончились игры за выход в четвертьфинал. Второй номер турнира словачка Доминика Цибулкова без проблем обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счетом 6:2, 6:2. Россиянка Елена Веснина поборолась в трех счетах против француженки Ализе Корне и со счетом 2:6, 6:3, 6:3 прошла по турнирной сетке дальше.
В пятницу, 3 февраля, на кортах «Сибур Арены» пройдут четвертьфинальные матчи. В 12:00 Симона Халеп (Румыния) встретится с россиянкой Натальей Вихлянцевой. Затем пройдет встреча Елены Весниной против Доминики Цибулковой. Далее Кристина Младенович - против победительницы прошлого года итальянки Роберты Винчи. Закончится теннисный день в индивидуальном первенстве противостоянием петербурженки Светланы Кузнецовой против Юлии Путинцевой из Казахстана.
Винус Уильямс вылетела с Ladies Trophy после своего первого матча
© Фото: предоставлено пресс-центром турнира
Сегодня на кортах «Сибур Арены» пройдут четвертьфинальные матчи.
Легенда мирового тенниса, финалистка ушедшего Australian Open 2017 американка Винус Уильямс в Петербурге на Международном теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy не смогла одержать победу в своем первом матче второго круга против француженки Кристины Младенович. Она проиграла со счетом 3:6, 1:6.
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