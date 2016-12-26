Светлана Кузнецова и Винус Уильямс выступят на Ladies Trophy-2017

Окончательный состав участниц сформировался на Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy-2017, который пройдет в Санкт-Петербурге с 30 января по 5 февраля. Подтвердила свое участие в соревнованиях многократная чемпионка турниров «Большого шлема», экс-лидер мирового рейтинга американка Винус Уильямс.



Также в турнире впервые примет участие двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова, которая провела великолепный сезон и завершила год на 9-й строчке мирового рейтинга. Светлана - коренная петербурженка, поэтому трибуны «Сибур Арены» будут болеть за нее как никогда.



Также в Северной столице за титул поборются теннисистки из

первой мировой десятки: румынка Симона Халеп (4) и победительница Итогового турнира WTA в Сингапуре словачка Доминика Цибулкова (5). В обоих разрядах – парном и одиночном – выступят и наши олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина, которым в минувшем сезоне удалось также стать первыми на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Болельщики будут ждать хорошей игры и от прошлогодней полуфиналистки Дарьи Касаткиной. Мы также увидим на кортах «Сибур Арены» победительницу и финалистку St. Petersburg Ladies Trophy-2016 - итальянку Роберту Винчи и швейцарку Белинду Бенчич.



Среди других иностранных участниц обращают на себя внимание теннисистки, которые на протяжении многих лет показывают стабильные результаты и готовы преподнести сюрприз фаворитам турнира, а кто-то может даже замахнуться на титул. Это француженки Ализе Корне и Кристина Младенович, чешка Барбора Стрыцова, прошлогодняя участница турнира венгерка Тимеа Бабош, румынки Ирина Камелия-Бегу и Моника Никулеску, а также экс-россиянки, ныне выступающие за другие страны, – представляющая Австралию Дарья Гаврилова и выступающие за Казахстан Юлия Путинцева и Ярослава Шведова. Приедут в город на Неве и латвийка Елена Остапенко. И, наконец, петербургские болельщики увидят в деле голландку Кики Бертенс, ставшую одним из открытий прошлого сезона.