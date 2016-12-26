  • 26 Декабрь 2016
USD 27.12.2016 60.9084 +0.0556
USD ММВБ 21:17 60.80650  
EUR 27.12.2016 63.7285 +0.1860
EUR ММВБ 21:17 63.5180  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Светлана Кузнецова и Винус Уильямс выступят на Ladies Trophy-2017

Автор:


© Фото: formulatx.com

Темы дня

Теннисный турнир пройдет на «Сибур Арене» с 30 января по 5 февраля.

Окончательный состав участниц сформировался на Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy-2017, который пройдет в Санкт-Петербурге с 30 января по 5 февраля. Подтвердила свое участие в соревнованиях многократная чемпионка турниров «Большого шлема», экс-лидер мирового рейтинга американка Винус Уильямс.

Также в турнире впервые примет участие двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова, которая провела великолепный сезон и завершила год на 9-й строчке мирового рейтинга. Светлана - коренная петербурженка, поэтому трибуны «Сибур Арены» будут болеть за нее как никогда.

Также в Северной столице за титул поборются теннисистки из
первой мировой десятки: румынка Симона Халеп (4) и победительница Итогового турнира WTA в Сингапуре словачка Доминика Цибулкова (5). В обоих разрядах – парном и одиночном – выступят и наши олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина, которым в минувшем сезоне удалось также стать первыми на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Болельщики будут ждать хорошей игры и от прошлогодней полуфиналистки Дарьи Касаткиной. Мы также увидим на кортах «Сибур Арены» победительницу и финалистку St. Petersburg Ladies Trophy-2016 - итальянку Роберту Винчи и швейцарку Белинду Бенчич.

Среди других иностранных участниц обращают на себя внимание теннисистки, которые на протяжении многих лет показывают стабильные результаты и готовы преподнести сюрприз фаворитам турнира, а кто-то может даже замахнуться на титул. Это француженки Ализе Корне и Кристина Младенович, чешка Барбора Стрыцова, прошлогодняя участница турнира венгерка Тимеа Бабош, румынки Ирина Камелия-Бегу и Моника Никулеску, а также экс-россиянки, ныне выступающие за другие страны, – представляющая Австралию Дарья Гаврилова и выступающие за Казахстан Юлия Путинцева и Ярослава Шведова. Приедут в город на Неве и латвийка Елена Остапенко. И, наконец, петербургские болельщики увидят в деле голландку Кики Бертенс, ставшую одним из открытий прошлого сезона.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

    Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории
    21.12.16
    Сравнительный анализ часовых мастерских и сервисных центров для ремонта дорогих часов в Санкт-Петербурге.
    21.12.16
    Самый быстрый способ спланировать отпуск в Стамбуле
    14.12.16
    Современный квартирный переезд: что можно ожидать, кроме доставки?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой