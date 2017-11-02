Хоккеисты СКА проиграли московскому "Спартаку"

Петербургский СКА потерпел домашнее поражение от московского "Спартака". Матч состоялся в четверг, 2 ноября, в Петербурге.

Лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и действующий обладатель Кубка Гагарина уступил со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу "Спартака".

Это было третье поражение СКА в текущем сезоне, но первое, которое произошло в основное время.

При этом СКА продолжает лидировать в чемпионате в целом и Западной конференции в частности. На счету петербургского клуба 79 очков - это на 21 очко больше чем у идущего следующим московского ЦСКА.