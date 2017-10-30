Главный тренер московского "Локомотива": К полю «Зенит-арены» есть претензии

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин назвал стадион "Зенит-арена" потрясающим, но отметил несовершенство футбольного поля.

"Потрясающая арена, она просто великолепная. Другой вопрос, что к полю есть претензии", - сказал Семин журналистам.

Накануне в воскресенье, 29 октября, "Локомотив" одержал гостевую победу над "Зенитом" со счетом 3:0 (0:0) в матче 15-го тура чемпионата России, Это позволило клубу из Москвы возглавить турнирную таблицу по итогам первого круга. Встреча происходила на "Зенит-арене".

Победить "Зенит" в Петербурге "Локомотиву" удалось впервые с июля 2004 года, а выиграть разгромно - впервые с октября 1995-го (4:0). Сине-бело-голубые не проигрывали дома с крупным счетом с апреля 2006 года, когда уступили московскому "Спартаку" - 1:4.