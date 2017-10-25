Посещаемость матчей «Зенита» выросла на 143%

О рекордном росте посещаемости домашних матчей в чемпионате России объявил ФК «Зенит» в среду, 25 октября, на своем официальном сайте.

В этом сезоне в среднем каждая игра на стадионе «Зенит-арена» собирала более 43 тыс. зрителей. Это на 143% больше средней посещаемости на протяжении 22 предыдущих сезонов начиная с 1992 года.

Благодаря этому «Зенит» занимает 31-е место в общеевропейском рейтинге домашней посещаемости — матчи петербуржцев на «Зенит-арене» собирают больше зрителей, чем стадионы «Челси», «Валенсии», «Лиона» и «Ювентуса».

Лидеры рейтинга — дортмундская «Боруссия» (80 830), «Манчестер Юнайтед» (75 027) и мюнхенская «Бавария» (75 000). В Лиге Европы средняя посещаемость петербуржцев еще выше – 48 439 зрителей. Здесь «Зенит» уступает только лондонскому «Арсеналу» (59 359).