Кержаков: «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который минувшим летом завершил карьеру, оценил шансы петербургского клуба на чемпионство в РФПЛ.

«Я убежден, что «Зенит» в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас — самая сильная команда в России. В том, что «Зенит» так выстрелил, заслуга руководства клуба. Это председатель совета директоров Александр Дюков, президент клуба Сергей Фурсенко и, конечно, Константин Сарсания, потому что он создавал эту команду», — цитируют Кержакова Известия.

Он также высоко оценил работу скончавшегося несколько недель назад директора ФК «Зенит» Константин Сарсания. «В том, что «Зенит» так выстрелил, заслуга руководства клуба, - добавил футболист. - Это председатель совета директоров Александр Дюков, президент клуба Сергей Фурсенко и, конечно, Константин Сарсания, потому что он создавал эту команду. Настоящий спортивный директор: мало говорил и очень многое делал».

Директор ФК «Зенит» Константин Сарсания скончался в минувшую субботу, 7 октября, в возрасте 49 лет из-за внезапно оторвавшегося тромба. Гражданская панихида прошла 10 октября.

С 2008 года Сарсания стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. После этого он работал с другими клубами, а в «Зенит» вернулся в нынешнем году.

После 14 туров сине-бело-голубые по очкам делят с «Локомотивом» первое-второе места в турнирной таблице.