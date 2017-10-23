"Газпром" одобрил создание гандбольного клубы "Зенит"

Руководство "Газпрома" одобрило идею создания в Петербурге гандбольного клуба "Зенит" - команда может быть создана уже в ближайшее время. Об этом накануне, 22 октября, заявил председатель попечительского совета Федерации гандбола России, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Я разговаривал с Алексеем Борисовичем Миллером, ему идея очень понравилась, он ее поддержал. Я думаю, что это [создание клуба] произойдет в ближайшее время", - приводит слова Рогозина ТАСС..

Сейчас в Петерубрге есть гандбольный клуб "Университет Лесгафта-Нева".