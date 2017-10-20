Офицер из Петербурга установил атлетический рекорд России

В пятницу, 20 октября, в спортивном зале Михайловской военной артиллерийской академии 31-летний офицер Денис Залозний побил свой же мировой рекорд по количеству подъемов переворотом на перекладине.

Рекорд мира Залозний установил почти десять лет назад летом 2008 года, выполнив 1333 подъема переворотом на перекладине.

Теперь он вошел в книгу рекордов Гиннеса, проделав упражнение 1400 раз. На это Залознию понадобилось чуть меньше четырех часов.