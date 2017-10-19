Петербургский ФК "Зенит" одержал победу над "Русенборгом" из Норвегии в третьем матче группового этапа Лиги Европы - матч на Крестовском острове завершился со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте игры. Первый год отправил в ворота соперников Эмилиано Ригони. По итогу матча аргентинец оформил хет-трик, забив второй гол на 69-й минуте, третий — на 75-й. Норвежцы смогли поразить ворота соперника только в самом конце игры — отличился полузащитник Поль-Андре Хеланн.

По итогам трех туров петербургский клуб занимает первое место в группе L. В копилке у "Зенита" девять очков. Ранее сине-бело-голубые со счетом 5:0 победили «Вардар» в Македонии, затем со счетом 3:1 обыграли «Реал Сосьедад» в Петербурге