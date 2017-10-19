На матч «Зенита» с «Русенборгом» ожидается до 51 тыс. зрителей

В четверг, 19 октября, игру Лиги Европы между петербургским ФК «Зенит» и норвежским «Русенборгом» посетят около 51 тыс болельщиков, причем 40 тыс. из них будет поддерживать норвежцев, сообщает «Советский спорт».

Петербуржцы проведут матч в лазурной форме, а «Русенборг» – в белой. Известно, что крыша стадиона «Зенит-арена» будет закрыта в период проведения встречи.

Сейчас зенитовцы лидируют в таблице группы L после двух туров с шестью очками. «Русенборг» набрал три очка и находится на второй позиции вместе с «Реалом Сосьедад».

Старт игры запланирован 20:00 по московскому времени. В связи с матчем жителей и гостей города ожидают ограничения движения. Для доставки болельщиков будут работать бесплатные автоубсы.