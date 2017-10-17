СКА обыграл «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

Во вторник, 17 октября, со счетом 5:2 в пользу СКА завершился матч с нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Подопечным Олега Знарка до третьего периода пришлось выступать в роли догоняющих. Сначала на 13-й минуте хозяев льда огорчил Александр Авцин. Армейцы сравняли счет на 17-й минуте - отличился Ярно Коскиранта. В начале второй двадцатиминутки шайба вновь оказалась в воротах СКА - гол на 23-й минуте забил Ильдар Шиксатдаров.

Отыграться хоккеисты из Петербурга смогли на 46-й минуте благодаря шайбе Евгения Кетова. Под конец матча СКА смог трижды поразить ворота соперника - дубль на счету Виктора Тихонова и еще один гол отправил в ворота соперников Сергей Калинин.

После 24 игр на счету СКА 65 очков. Петербургская команда возглавляет турнирную таблицу.

Последний перед выездной серией матч СКА проведет в Петербурге в субботу, 21 октября против хельсинского «Йокерита».